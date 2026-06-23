El brent se mantiene estable casi en los 77 dólares pendiente de las negociaciones de paz

Al cierre de las plazas europeas, el brent, el crudo de referencia en Europa, retrocede un 1,3 % hasta los 76,9 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, se deja un 1,45 %, hasta los 72,79 dólares.

Según XT, el precio del petróleo desciende porque se empieza a vislumbrar un aumento del crudo en los mercados, ya que se estima que Irán tiene unos 54 millones de barriles de petróleo cargados en petroleros que no tienen un puerto de destino declarado, por lo que es probable que tenga un impacto en el mercado al contado.

El mercado sigue pendiente del avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza para alcanzar la paz y garantizar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transitaba alrededor del 20 % del petróleo a nivel mundial.

El embajador iraní ante Naciones Unidas Ali Bahreini ha señalado que Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo de paz en 60 días

El diplomático ha precisado que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días, aunque ha matizado que lo que ocurra después dependerá del resultado de las negociaciones.

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Además, el Gobierno de la India ha confirmado que un total de 11 embarcaciones con destino a sus puertos han transitado por el estrecho de Ormuz desde el pasado 17 de junio, el día en el que se firmó el Memorando de Entendimiento para la paz entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha anunciado la puesta en marcha de un plan de evacuación de los alrededor de 11.000 marineros aún varados en Ormuz, tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona.

En la víspera, Estados Unidos decidió suspender durante dos meses las sanciones vigentes desde hace tiempo sobre las ventas de petróleo iraní.

Pese a los retrocesos de las últimas sesiones, el precio del brent aún se revaloriza más de un 6 % desde el inicio de la guerra.