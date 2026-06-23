El Centro Carter destaca la organización electoral de la segunda vuelta de Colombia

"Colombia registró una participación electoral récord del 63,6 %, junto con una histórica movilización ciudadana de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales, complementada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país", afirmó la directora de la Misión de Expertos del Centro Carter, Jennie Lincoln, en una declaración.

La organización destacó además el despliegue de las fuerzas de seguridad y señaló que la jornada electoral se desarrolló de forma pacífica y bien organizada.

El Centro Carter elogió igualmente a la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, por haber gestionado la segunda vuelta de manera "eficiente y transparente" en un corto plazo y subrayó que la votación pudo realizarse en todo el territorio nacional y en el exterior pese a los desafíos de seguridad presentes en algunas regiones.

Según los resultados preliminares citados por la misión, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos frente al 48,70 % conseguido por el izquierdista Iván Cepeda, aunque recordó que los resultados definitivos se conocerán una vez concluya el escrutinio.

El Centro Carter publicará un informe final con recomendaciones una vez termine el proceso electoral colombiano.