El euro cae por debajo de 1,14 dólares, mínimo desde hace once meses

El euro se cambiaba hacia las 12.45 horas GMT a 1,1384 dólares, frente a los 1,1433 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés han incrementado la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y respaldan al dólar.

Datos económicos buenos de la eurozona, si bien las cifras de Alemania decepcionaron, no impulsaron la cotización del euro.

El flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en junio hasta 49,5 puntos (48,5 puntos en mayo), máxima de los tres últimos meses, según S&P.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1383 y 1,1439 dólares.