El fujimorismo afirma que el izquierdista Sánchez ha demostrado ser "antidemocrático"

Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay "un fraude en desarrollo" y anticipó que no reconocerá como presidenta a Fujimori, quien lo aventaja por poco más de 40.000 votos cuando se ha contado el 99,731 % de los votos de la segunda vuelta celebrada el pasado 7 de junio en Perú.

Galarreta pidió, en ese sentido, celeridad a las autoridades electorales para dar a conocer el conteo definitivo de la votación, por considerar que esa demora ofrece espacio a posiciones como las de Sánchez y apuntó que el izquierdista "está en negación".

"Mientras más se demoren, más largo será este proceso, le darán más espacio a personas como el congresista Sánchez, lamentablemente que hoy nos damos cuenta que es antidemocrático", señaló en referencia al aspirante, quien es legislador por el partido Juntos por el Perú.

El candidato a vicepresidente de Fujimori consideró que su rival electoral ha dado esas declaraciones porque "él ya sabe que perdió hace más de una semana" las elecciones y afirmó que Fuerza Popular seguirá "haciendo puentes" con todas las agrupaciones políticas, incluidos los parlamentarios electos de Juntos por el Perú, ya que consideró que no todos apoyarán la postura de Sánchez.

"Estamos frente a una persona que cambia y miente a cada rato, recordemos que tenía un discurso en la primera vuelta, otro discurso en la segunda vuelta, cambió de equipo técnico y dijo que iba a aceptar los resultados y ahora dice que no los va a aceptar, pero quien tiene que aceptar los resultados son los organismos electorales, no el congresista Sánchez", dijo.

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"La democracia va más allá del señor Roberto Sánchez, repito, sus declaraciones dicen que el proceso ha terminado", anotó antes de hacer "un llamado a que se mantenga la calma y que la gente no haga caso a este delirio del señor Roberto Sánchez".

Este martes, Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación de los peruanos en el exterior, por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, con lo que revertiría los resultados y ganaría los comicios, ya que ha sido el más votado en el territorio nacional.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a Lima cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

Sin embargo, el candidato aseveró este martes que, "en esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori".

"En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución", agregó el candidato, que llamó a sus seguidores a movilizarse en las calles "para defender la democracia y no tener cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones".