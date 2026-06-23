Exministro peruano pide a CIDH que ordene nuevo juicio en caso de asesinato de periodista

"Exijo un nuevo juicio para demostrar mi inocencia, por eso he pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue a los jueces que me condenaron por el caso Bustíos y que se me someta a un nuevo proceso", señaló Urresti en un video publicado en sus redes sociales.

El exmilitar y político, quien permaneció casi tres años en prisión hasta que el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó su liberación en febrero pasado, aseguró que, para condenarlo, "se torció la verdad y se ignoraron principios fundamentales del debido proceso y se cometió una grave injusticia".

"Quiero que se investigue a los responsables y quiero un nuevo juicio para demostrar mi inocencia", agregó.

La defensa de Urresti presentó el pedido formal en la sede de la CIDH en Washington, según un video que también acompaño al anuncio del político, con el argumento de que debe ser enjuiciado nuevamente para demostrar que es inocente en este caso, por el que fue condenado a 12 años de prisión.

Medios locales señalaron que su recurso legal detalla la presunta vulneración de las garantías fundamentales del debido proceso cometidas por los magistrados que enjuiciaron y condenaron a prisión.

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Urresti, quien fue condenado en abril de 2023, permaneció en prisión hasta que el TC ordenó en febrero pasado su inmediata libertad, al argumentar que fue condenado por delitos que ya habían prescrito y señalar que las disposiciones del Estatuto de Roma no son aplicables de manera retroactiva en Perú.

El pasado 18 de marzo, la CIDH manifestó su preocupación y rechazo ante la decisión del TC y señaló que podía profundizar los escenarios de impunidad en otras investigaciones y procesos judiciales relacionados con graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.

La CIDH sostuvo que esta medida "se inscribe en un contexto de serios retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia en el Perú".

Urresti, general retirado del Ejército que fue ministro del Interior en el Gobierno de Ollanta Humala (2006-2011) fue condenado por el asesinato de Bustíos, al 24 de noviembre de 1988, cuando era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho, la más golpeada por el conflicto armado interno (1980-2000) iniciado por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ese día, el periodista Bustíos fue emboscado en un paraje rural mientras se encontraba investigando el asesinato de una mujer presuntamente cometido por Sendero Luminoso, y tras el ataque su cuerpo fue destruido con una granada.