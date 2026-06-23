Francia se asfixia en una jornada récord de una ola de calor que durará más días

Esta media, realizada al analizar las temperaturas de 30 diferentes puntos del país, supera los anteriores récords del 25 de julio de 2019 y del 5 de agosto de 2003 (29,4 °C).

El inédito episodio canicular se extenderá a mañana, miércoles, y también el jueves. Solo el viernes se prevé que empiece a esbozarse un descenso progresivo de las temperaturas entrando por la fachada atlántica.

Hasta las 17 hora local de hoy (15 GMT), se habían alcanzado récords absolutos en varias ciudades del oeste de Francia, como los 43,3 °C en Cazaux (Gironda), 42,2 °C, en Niort (Deux-Sèvres), 42,1 °C, en Bordeaux (Gironda) o los 41,3 °C en Rennes (Ille-et-Vilaine).

Aunque su conteo aún es provisional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, "esencialmente jóvenes". Son las "primeras víctimas de la crisis que vivimos" por la canícula, incidió Lecornu.

El lunes hubo también dos víctimas mortales imputadas al calor, dos niños de 2 y 4 años que fallecieron en la ciudad francesa de Carpentras (sureste) dentro del coche de su madre, que estaba estacionado en un aparcamiento.

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De entre los casi 60.000 establecimientos escolares que hay en Francia, 1.800 tuvieron que cerrar por culpa de las altas temperaturas, mientras que unos 8.000 redujeron sus horarios.

Asimismo, la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, cerró excepcionalmente esta tarde para las visitas a partir de las 16 horas (14 GMT) debido al calor.

De cara al miércoles, Météo-France anunció que 58 departamentos estarán en alerta roja por ola de calor a partir del mediodía, cuatro más que este martes, mientras que otros 31 permanecerán en nivel naranja (segundo de riesgo), lo que afectará a más del 90 % de la población en Francia.

Entonces "las temperaturas mínimas seguirán en aumento, alcanzando a primeras horas de la mañana entre 20 y 26 °C, e incluso más de forma puntual, lo que potencialmente supondría registrar de nuevo valores inéditos".

"El jueves será otra jornada sofocante, con valores que se mantendrán igual de altos", añadió el organismo meteorológico.

Paralelamente, el uso del aire acondicionado en Francia ha provocado un inédito choque político mientras el país se asfixia.

En la izquierda, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon rechaza este sistema por su elevado consumo energético y por expulsar calor directo a las calles, agravando las temperaturas urbanas.

Como alternativa, Mélenchon propone mejorar el aislamiento térmico y expandir las redes de frío público, una tecnología que refrigera edificios mediante tuberías conectadas a ríos, implementada ya en unos 1.500 edificios del país.

En el extremo opuesto se sitúa la ultraderecha de la Agrupación Nacional (RN), liderada por Marine Le Pen, que defiende el uso masivo del aire acondicionado para proteger la salud de la población y evitar muertes por golpes de calor.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el RN ha presentado un plan de contingencia climática dotado con 20.000 millones de euros que, además de la renovación térmica de infraestructuras, contempla la instalación de 20 millones de nuevos aparatos de climatización en escuelas, hospitales y residencias de ancianos de todo el país.

Por su parte, el Gobierno francés del presidente Emmanuel Macron intenta mantener una postura intermedia frente a esta disyuntiva.

Para el ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, resulta absurdo oponerse al aire acondicionado por puro dogmatismo ideológico cuando se trata de proteger a la población, pero tampoco se puede convertir su uso masivo en la única respuesta ni en el pilar central de la estrategia nacional para adaptarse al cambio climático.