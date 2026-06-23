Guayaquil apuesta por fortalecer redes comunitarias para contener el crimen en Ecuador

"Creo que no es necesario solo el patrullaje, sino que este trabajo social con la comunidad es lo que permitirá enrumbar a muchos chicos que hoy están siendo presa de los grupos del crimen organizado", señaló Álex Anchundia, gerente de la empresa municipal de seguridad de Guayaquil durante un foro con otras alcaldías, al que también acudieron representantes de la Unión Europea (UE) y de la Embajada de Alemania en Ecuador.

Anchundia señaló que el plan está orientado a fortalecer las relaciones de confianza, la convivencia pacífica, la corresponsabilidad y las capacidades comunitarias en los sectores más vulnerables como Socio Vivienda, Isla Trinitaria y otros que registran altos niveles de violencia y criminalidad.

Con ello buscan que sean los mismos barrios "los que identifiquen sus necesidades, prioricen acciones y se conviertan en actores activos de transformación social".

En los últimos dos años, la Municipalidad ha creado 125 comités de convivencia ciudadana y abierto cuatro Centros de Equidad y Justicia, uno de ellos con apoyo de la cooperación alemana GIZ, donde se brindan servicios de protección a mujeres víctimas de violencia y también a su entorno cercano.

Además, ha implementado programas sociales, deportivos, culturales, educativos y de desarrollo económico para dar mayores oportunidades a las familias y evitar que los niños y adolescentes dejen las escuelas y sean reclutados por los grupos criminales.

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"Vemos cómo los chicos en estos barrios están desarrollando habilidades y tomando talleres sobre cómo pueden enfrentar las problemáticas y que no deben recurrir a la violencia. También se les da herramientas para que ellos puedan buscar oportunidades laborales", añadió.

El funcionario indicó que los resultados empezarán a verse a mediano y largo plazo, pero que si le "suelta la mano a las comunidades", "prácticamente perderíamos a estos jóvenes".

El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado ha generado una creciente alerta en los últimos años en Ecuador, pero volvió a la conversación pública la semana pasada después de que dos adolescentes dispararan a quemarropa a un criminal en el aeropuerto de Guayaquil, ciudad que entre enero y mayo registró 944 asesinatos de los 3.485 que se registraron a nivel nacional.

Anchundia dijo que ellos tienen claro que los casos los "desbordan", pero indicó que estos programas sociales los ayudan a "competir" con el reclutamiento que hacen estas bandas para que los menores "no vean que no tienen oportunidades de futuro y no se dejen atraer fácilmente por el dinero" que les ofrecen.

"Si soltamos a las comunidades, realmente el escenario es muy triste", concluyó.