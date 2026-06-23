Huelga "masiva" del sector bancario en Túnez para exigir mejoras laborales y negociación

El paro comenzó con una concentración en la capital tunecina, replicada en otras regiones, donde cientos de personas exigieron que sean retomadas las negociaciones con el Consejo Sectorial de Bancos e Instituciones Financieras -que considera "injustificada" la huelga- y que sus reclamos sean atendidos.

El consejo, que representa a la patronal, manifestó que "la convocatoria de la Unión General de Bancos e Instituciones Financieras para llevar a cabo una huelga sectorial los días 23, 24 y 25 de junio en curso es injustificada y, por tanto, se descontarán esos días de los salarios, subsidios y beneficios".

Además, pidió que prevalezca el "interés público", ya que el paro coincide "con plazos de pago, liquidación de facturas y otras transacciones financieras", por lo que "perjudican los intereses de las personas".

El sindicalista y secretario general de la Unión de Bancos, Instituciones Financieras y Compañías de Seguros, Sami al Salehi, respondió que el paro será suspendido "de inmediato y sin ninguna condición" si las autoridades se abren a negociar y lo manifiestan públicamente.

Por su parte, Slahedine Selmi, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGTT), el mayor sindicato de Túnez, señaló que "la época de demonizar la huelga de los bancos y a los movimientos sindicales ha pasado y terminado", por lo que continuará su curso si no hay negociación.

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Los trabajadores reiteraron, en la concentración en la capital, que sus condiciones actuales son "deficitarias", por lo que rechazaron las afirmaciones del consejo y respaldaron las de los sindicatos, ya que "afectan a los beneficios profesionales y sociales de los agentes del sector".

El pasado noviembre, las entidades bancarias, financieras y de seguros ya convocaron una huelga, que contó con la adhesión de alrededor del 80 % de los trabajadores afectados, pero sus reclamos "no fueron tenidos en cuenta", por lo que ahora realizan una nueva convocatoria de mayor duración.