Hungría aprueba más de 30 enmiendas legales para descongelar fondos de la UE

Las reformas promovidas por el nuevo Ejecutivo conservador del primer ministro Péter Magyar, en el poder desde el pasado mayo, fueron tratadas con urgencia para avanzar en el desbloqueo de unos 16.000 millones de euros de fondos UE a los que Hungría no tenía acceso desde hace años por las vulneraciones del Estado de derecho durante los Gobiernos de Orbán (2010-2026).

Las enmiendas aprobadas con una gran mayoría parlamentaria dan, por ejemplo, más competencias a la Autoridad de Integridad, una entidad anticorrupción creada para vigilar el uso de fondos de la Unión Europea (UE), investigar irregularidades y reforzar los controles.

Otras modificaciones hacen más transparentes las licitaciones públicas y también endurecen los procesos penales relativos a la corrupción, y también serán más estrictas las declaraciones de bienes de los políticos, con una amenaza de hasta dos años de cárcel por mentir en estos documentos.

Durante el verano se anularán las fundaciones que gestionan diferentes entidades culturales y educativas, dando un año de transición -bajo severo control- a las universidades.

La creación de estas fundaciones por parte de Orbán fue duramente criticadas, ya que pese a ser privadas están estaban financiadas con dinero público y, en muchos casos, fondos de la Unión Europea.

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En lo que se refiere al sistema judicial, las enmiendas dificultan que la Fiscalía archive o ignore la revisión judicial de sus decisiones.

Así, si un tribunal lo ordena, la Fiscalía o la Policía estarán obligadas a cumplir las directrices de los jueces de continuar las investigaciones y corregir los errores indicados.

Más allá de estas reformas, el Parlamento, donde el Gobierno de Magyar tiene mayoría absoluta, también aprobó una serie de reformas de la ley de prensa que -entre otros- destituyen a los responsables del Consejo de Medios y de los medios públicos, nombrados por el Gobierno de Orbán y leales al exprimer ministro.

También se restaura la independencia de la agencia de noticias MTI y se crea un órgano que supervisará la independencia y la gestión financiera de estos medios.

El Gobierno de Orbán promovió en 2011 la llamada ‘ley mordaza’ para controlar la prensa en general y especialmente los medios públicos, una legislación criticada severamente tanto en el país como en la UE.

Los sucesivos Gobiernos de Orbán han vulnerado la libertad de prensa y el país ocupa el penúltimo lugar dentro de la UE (solo por delante de Grecia) en la clasificación de la a ONG Reporteros sin Fronteras.