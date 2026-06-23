La AIE espera que la COP31 asuma el objetivo de una cuota del 35 % de electricidad en 2035

"Ése sería un legado importante de la COP31", destacó Birol en la apertura de la segunda edición de Diálogo de Alto Nivel sobre la Transición entre la AIE y los responsables de la COP, que se celebra en Londres y que se retransmitió por videoconferencia.

Destacó el mensaje que ha dado su organización en algunos de sus últimos informes de que "estamos entrando en la era de la electricidad", que crece a un ritmo tres veces superior al del sector de la energía en su conjunto.

Esa progresión se asienta sobre todo -precisó- en la demanda que viene del desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo por los centros de datos, las ventas de coches eléctricos que "se están disparando", y las de equipos de climatización que son "exponenciales".

La electricidad supone actualmente un 22-23 % del consumo de energía, pero según la AIE podría subir su peso hasta el 35 % en 2035. "Establezcamos esto como un objetivo", repitió Birol, que insistió en que es una meta que está al alcance.

Birol también se refirió a otra de las prioridades que se ha fijado su organización, con sede en París, que es reducir el uso como combustible para cocinar en África de la leña y el estiércol de animales, que es el que utilizan cuatro de cada cinco familias allí, y al que se responsabiliza de 500.000 muertes prematuras de mujeres por enfermedades pulmonares asociadas a esa práctica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director ejecutivo de la AIE insistió en que "eso se puede solucionar a un costo muy bajo" y afirmó que tras un diálogo con gobiernos y empresas se han conseguido compromisos de financiación de más de 900 millones de dólares para promover sistemas de cocina limpios en África.

En esta segunda edición del Diálogo de Alto Nivel sobre la Transición entre la AIE y la COP31, celebrado en Londres, participaron entre otros los dos copresidentes de la COP31, el ministro turco Murat Kurum, y el ministro australiano, Chris Bowen.

También estuvieron allí otros ministros, como la colombiana del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, el neerlandés del Clima y el Crecimiento Verde, Stienje van Veldhoven, el noruego del Clima y del Medio Ambiente, Andreas Bjelland Eriksen, así como el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.