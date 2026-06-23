La Comisión Europea defiende el diálogo con Israel pese al corte de contacto con Kallas

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, anunció el jueves que Israel corta el contacto con Kallas, también vicepresidenta de la Comisión, a raíz de una supuesta comparación, en una reunión en México el pasado mayo, entre el trato de Israel a los palestinos y el 'apartheid' sudafricano.

Las portavoces del Ejecutivo comunitario Paula Pinho y Guillaume Mercier evitaron hoy precisar si Šuica abordó directamente el corte de contacto con sus interlocutores israelíes, limitándose a subrayar que el Ejecutivo comunitario "respalda a todos los miembros de su colegio".

Šuica se reunió ayer con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, y con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para hablar de las relaciones bilaterales, la situación en Gaza y la aplicación de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en noviembre y cuyo objetivo principal es fortalecer la entrega de ayuda a Gaza.

En su cuenta de X, Šuica afirmó hoy que reafirmó "el compromiso de la Unión Europea con la implementación del plan de paz para Gaza" en su reunión con Herzog, así como la resolución 2803, con vistas a una solución de dos Estados.

En la parte palestina de la misión, la comisaria se reúne hoy con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, y el primer ministro, Mohammad Mustafa, para discutir el apoyo de la UE a las reformas y la recuperación económica en Cisjordania.

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Kallas viajó en paralelo a Amán, descrita por el portavoz de Exteriores, Anouar el Hour, como "un pilar de la estabilidad" en la región, para una reunión ministerial de la Liga Árabe.

Allí mantuvo encuentros con el canciller jordano, Ayman Safadi, centrados en el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán, y con el libanés, Youssef Raggi, a quien reiteró el respaldo de la UE a las Fuerzas Armadas Libanesas, que ya suma 182 millones de euros vía el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, según el portavoz.

También se reúne con su homólogo de Yibuti, sobre la misión naval Aspides en el mar Rojo, y con el sirio Asaad al Shaibani, para abordar la transición política en Siria.

La Comisión avanza además en la preparación de posibles medidas comerciales contra los asentamientos ilegales. El portavoz de Comercio, Olof Gill, confirmó que el Ejecutivo comunitario presentará "opciones" antes del 13 de julio, tal como recogen las conclusiones del Consejo Europeo del 18-19 de junio, aunque se negó a precisar si incluirán medidas arancelarias.

Recordó que la propuesta de septiembre para suspender las preferencias comerciales del acuerdo UE-Israel fue bloqueada por los líderes de los Veintisiete por falta de mayoría cualificada.