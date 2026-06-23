La India ve más cerca la normalización con China tras la reunión de seguridad con Wang Yi

"Fue una conversación positiva (...). Ambas partes revisaron los acontecimientos recientes en las relaciones bilaterales y destacaron avances hacia una normalización gradual de los lazos", señaló en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

De acuerdo con el portavoz, la delegación india, encabezada por Doval, subrayó ante China la necesidad estratégica de consolidar un escenario estable para "generar confianza y un mejor entendimiento entre ambas partes".

Según informó el embajador de China en la India, Xu Feihong, el jefe de la diplomacia de Pekín instó a una cooperación más profunda entre los dos países más poblados del planeta y pidió encapsular el conflicto fronterizo para proteger la estabilidad bilateral.

"Es imperativo respetar los intereses fundamentales de cada uno, gestionar adecuadamente los asuntos delicados y situar la cuestión fronteriza entre China y la India en una posición apropiada", escribió en la red social X Feihong este martes.

Pekín garantizó su respaldo a Nueva Delhi en su condición de presidente de turno de los BRICS y subrayó que China "está dispuesta a colaborar con ella para promover el desarrollo y el crecimiento del mecanismo".

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La cita diplomática entre Doval y Wang, que tuvo lugar el lunes en los márgenes de la Reunión de Asesores de Seguridad Nacional de los países del BRICS, llega tras el grave choque militar fronterizo en 2020 en la Línea de Control Real (LAC), que congeló las relaciones y derivó en años de tensiones bilaterales.

Los enfrentamientos dejaron entonces al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos.

Desde entonces, ambos países han celebrado sucesivas rondas de diálogo para rebajar la tensión y varios encuentros diplomáticos, como la visita el pasado mes de septiembre del primer ministro indio, Narendra Modi, a la ciudad china de Tianjin para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping.

El acercamiento entre ambas naciones comenzó a encauzarse en 2024, cuando el jefe de la diplomacia china visitó Nueva Delhi y constató que la paz y la tranquilidad se habían mantenido en las áreas limítrofes.