La presidenta del BEI reivindica Europa como "superpotencia" para el nuevo orden mundial

Durante la inauguración de la jornada "Cuatro décadas de prosperidad compartida", con motivo del aniversario de la actividad del BEI en España, Calviño subrayó el carácter estratégico de la entidad en momentos de crisis, así como su papel como motor de inversión, en referencia a la capacidad de movilizar inversión adicional a la financiación pública.

Y puso como ejemplo España, donde consideró que el Banco Europeo de Inversiones "es un aliado clave" en su desarrollo.

En el plano europeo, Calviño advirtió de un contexto internacional complejo y abogó por el modelo comunitario frente a las dinámicas de cierre económico.

"En un tiempo en el que algunos levantan muros y cierran mercados, Europa tiende puentes y abre las puertas a aquellos que comparten nuestros valores y nuestra visión", afirmó.

La presidenta del BEI insistió en la importancia de la unidad europea como base del proyecto común y señaló que "hay razones para la confianza si los europeos mantenemos el rumbo y la unidad".