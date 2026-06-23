La ultraderecha portuguesa exige haber cotizado antes para poder acceder a ayudas sociales

"Antes de pedir subsidios o ayudas sociales hay que contribuir al sistema", afirmó Ventura, quien subrayó que esta posición es un "principio" para Chega.

"En este asunto no coincidimos con el Gobierno y seguiremos defendiendo nuestra posición", añadió el dirigente ultraderechista, al insistir en que su partido mantendrá esta exigencia durante la discusión parlamentaria de la reforma.

Las declaraciones se producen en el marco del debate sobre la Prestación Social Única, una iniciativa del Gobierno conservador de Luís Montenegro que pretende agrupar en una sola ayuda trece prestaciones sociales no contributivas, entre ellas el Rendimento Social de Inserção (RSI), la principal prestación portuguesa contra la pobreza extrema.

Según los datos más recientes de la Seguridad Social, en abril de 2026 había en Portugal 160.279 beneficiarios del RSI, 12.181 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una caída interanual del 7,1 %.

Esa cifra equivale aproximadamente al 1,4 % de la población residente en Portugal, estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 11.424.031 personas a finales de 2025.

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La cuantía media mensual del RSI fue en abril de 159,66 euros por beneficiario y de 336,17 euros por familia, mientras que el valor de referencia legal de la prestación para 2026 está fijado en 247,56 euros.

El Gobierno portugués sostiene que la PSU busca simplificar el acceso a los apoyos sociales, reforzar la protección de las personas vulnerables y combatir el fraude, mientras que Chega reclama condiciones más restrictivas para acceder a estas ayudas.