Los apagones dejarán hasta el 64 % de Cuba sin corriente a la vez este martes

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada hasta el extremo a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., lo que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica" y "extremadamente tensa".

En las últimas semanas, los apagones en La Habana han llegado a superar las 30 horas diarias en algunas zonas, situación que ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas con cacerolazos y quema de basureros en diversos barrios de la capital cubana.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.215 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.035 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.075 MW.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Además, están fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida, dos centrales flotantes y otras dos plantas que operan con fuel por falta de combustible, uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el SEN.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables del 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben mayormente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Asimismo, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esta fuente es responsable del otro 40 % de la generación.

Expertos independientes consideran que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto tras décadas de explotación y con déficit crónico de inversiones, más un elemento coyuntural, el cerco petrolero estadounidense.

De acuerdo con sus cálculos, Cuba requiere de unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

La situación energética ha agudizado la crisis económica en Cuba, que afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025.