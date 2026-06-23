Los partidos británicos cruzan acusaciones en el décimo aniversario del Brexit

El ministro para las Relaciones con la UE del Gobierno laborista, Nick Thomas-Symonds, acusó al líder de la formación populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, de anteponer su hostilidad hacia los Veintisiete a la seguridad del continente.

Por su parte, Farage, que antes dirigió el Partido del Brexit y fue clave en la campaña a favor de la salida, sostuvo que los sucesivos Gobiernos británicos han fracasado a la hora de aprovechar las "libertades" derivadas de la ruptura.

Los liberaldemócratas, tercera fuerza parlamentaria, y el Partido Nacional Escocés (SNP), gobernante en Escocia, ambas formaciones proeuropeas, aprovecharon el aniversario para reclamar un mayor acercamiento a Bruselas.

Al mismo tiempo, se espera conocer cuál será la política europea del sucesor del primer ministro británico, Keir Starmer, que el lunes anunció su dimisión al frente del Partido Laborista y del Ejecutivo tras las crecientes críticas a su liderazgo.

En un artículo publicado en el diario The Telegraph, Thomas-Symonds acusó a Farage de haber antepuesto durante años su euroescepticismo a la seguridad del continente y le reprochó haber sugerido en el pasado que la expansión de la OTAN y de la UE hacia el este dio a Vladímir Putin un motivo para invadir Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro defendió que Londres y Bruselas deben actuar "codo con codo" frente a Rusia y advirtió de que permitir que un eurófobo como Farage, que encabeza las encuestas de intención de voto, llegue al poder supondría "una amenaza sin precedentes para la seguridad nacional".

Farage sostuvo a su vez en otro artículo que el enfado y la desconfianza de los británicos hacia la clase política son consecuencia de que ésta "no ha escuchado" a quienes votaron por abandonar la UE ni ha estado "a la altura del desafío" de cumplir las promesas del Brexit.

El antiguo eurodiputado dijo que los británicos votaron en 2016 para "recuperar el control" de las fronteras y lograr un mayor crecimiento económico, unos objetivos que, a su juicio, han sido ignorados por el poder establecido.

El líder liberaldemócrata, Ed Davey, instó al principal aspirante a suceder a Starmer, Andy Burnham, a apoyar el regreso al mercado único europeo, al considerar que sería la medida "más efectiva" para impulsar la economía y reparar las relaciones con Bruselas.

Por su parte, el SNP aseguró que el Brexit ha convertido al Reino Unido en un país "ingobernable" y afirmó que la dimisión de Starmer, el sexto primer ministro que deja el cargo desde el plebiscito, demuestra el "daño económico y político" causado por la salida de la UE.

El exalcalde de Mánchester, favorito en unas eventuales elecciones internas para el liderazgo laborista, se enfrenta a presiones para definir su posición sobre la Unión Europea en caso de llegar al Gobierno.

En septiembre de 2025, Burnham expresó su deseo de que el Reino Unido regresara al bloque "en su vida" y defendió que la pertenencia a distintas uniones políticas y económicas, incluida la europea, "favorece el crecimiento y la prosperidad".

Sin embargo, en un discurso en mayo pasado durante la campaña por el escaño que le devolvió al Parlamento, matizó esa postura al declarar que, aunque creía que el Brexit había sido "perjudicial", no proponía "reabrir el debate" ni revertir la decisión de 2016, al concluir que ello dañaría la confianza democrática.

La incertidumbre en torno a la sucesión de Starmer ha llevado a la UE y al Reino Unido a posponer la cumbre bilateral prevista para el 22 de julio, con la que ambas partes pretendían estrechar la relación, a la espera de que se reconfigure el nuevo Ejecutivo británico.

En función del calendario interno del Partido Laborista, la elección del futuro líder podría producirse en julio si Burnham concurre sin rivales o prolongarse hasta septiembre si se presentan otros candidatos.

En paralelo, una encuesta difundida por el centro de estudios Consejo Europeo de Relaciones Exteriores señala que el 66 % de los británicos opina que la salida de la UE ha sido negativa para el país, mientras el 75 % apoya un mayor acercamiento a Bruselas.

Otro sondeo de More in Common indica que el 46 % de los británicos cree que el Brexit podría haber funcionado si hubiera sido mejor gestionado por los Gobiernos, frente a un 28 % que considera que estaba destinado al fracaso.