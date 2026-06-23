Mulino y De la Espriella acuerdan una alianza "extraordinaria" contra el narcotráfico

En una conversación telefónica, el derechista presidente panameño felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral al asegurar que dicho resultado, aún pendiente de confirmar, da "tranquilidad" a los "vecinos".

"Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo", señaló Mulino en esa llamada, según un comunicado, en la que también recalcó que su objetivo es buscar "agrandar" la relación con Colombia.

Por su parte, De la Espriella prometió que con él "todo va a producirse de manera muy rápida", pues tendrá "un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir" de ambos países.

Así como se comprometió a acelerar un millonario proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, estancado desde hace años que plantea una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.

Según el preconteo divulgado por el ente organizador de los comicios, el ultraderechista De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

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Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial, que se está llevando a cabo en este momento.

De la Espriella, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, evalúa perfiles para conformar su gabinete y establecer la hoja de ruta para el empalme con el actual Gobierno, por lo que darán a conocer los miembros de su Administración en los "próximos días".