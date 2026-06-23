Nueva York vota en unas primarias clave para medir la fuerza del ala socialista de Mamdani

Dado que Nueva York es un estado de fuerte tendencia demócrata, sus primarias suelen funcionar como si fueran unas elecciones generales, ya que se espera que muchos de los ganadores acaben imponiéndose en los comicios del 3 de noviembre de 2026.

Las primarias para el Congreso en la ciudad de Nueva York serán una prueba para el poder de convocatoria del joven alcalde Mamdani, quien sorprendió el año pasado con su victoria y ha expresado su apoyo a tres candidatos progresistas al Congreso.

"Estaba emocionado por votar hoy porque creo que bajo el alcalde Mamdani estamos en un muy buen lugar en Nueva York, y quiero llevar a la mayor cantidad posible de sus aliados al cargo para que pueda avanzar con su agenda", dijo Clarke Sonderman tras votar en un colegio público del Greenwich Village, barrio céntrico de Manhattan.

El alcalde respalda a la asambleísta Claire Valdez, frente al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, para el distrito congresional que abarca partes de Brooklyn y Queens; al excontralor de la ciudad Brad Lander, quien desafía al representante Dan Goldman por el escaño que cubre el Bajo Manhattan y parte de Brooklyn; y a Darializa Avila Chevalier, conocida por formar parte de las organizadoras de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza.

Avila Chevalier, de origen dominicano, se disputa la nominación demócrata por el 13º Distrito frente al veterano congresista también de origen dominicano Adriano Espaillat, de 70 años.

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Mientras, Mamdani se ha mantenido al margen de las primarias para reemplazar a Jerry Nadler, representante en el 12º Distrito, que abarca varias zonas de Manhattan. Se lo disputan varios candidatos de alto perfil, como el exasambleísta Micah Lasher; el asambleísta enfocado en la regulación de la inteligencia artificial, Alex Bores; el nieto del expresidente John F. Kennedy, Jack Schlossberg; y el exrepublicano George T. Conway III.

En el 14º, la actual congresista Alexandria Ocasio-Cortez se presenta a la reelección y parte como favorita en un distrito de clara tendencia progresista.

Algunos votantes, como el escritor Mark Campbell, también tienen en cuenta el panorama internacional para votar en estas elecciones.

Campbell dijo haber votado a Brad porque de Goldman no le gusta "su postura sobre Israel". El actual representante demócrata se encuentra en una posición vulnerable debido a su postura pro-Israel y sus vínculos con el Comité Estadounidense–Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, en inglés).

Otros neoyorquinos optan por no votar en las primarias: "No siento ninguna gran diferencia entre Lander y Goldman. Cualquiera de los dos está bien", anota Peter John.

Las únicas elecciones primarias republicanas en la ciudad de Nueva York corresponden al Distrito 86 de la Asamblea, en el oeste del Bronx; al Distrito 22 del Senado, en Brooklyn; al Distrito 26 de la Asamblea, en el noreste de Queens; y al Distrito 3 del Congreso, que incluye una pequeña parte del noreste de Queens.

Los centros de votación cerrarán hoy a las 21:00 hora local (1:00 del miércoles GMT), pero cerca de 173.000 personas optaron por votar de manera anticipada entre el 13 y el 21 de junio, según la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York.