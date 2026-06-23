Polonia comprará aviones cisterna ensamblados en España para sus Fuerzas Armadas

Así lo dio a conocer el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en una comparecencia conjunta con la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, tras la reunión que ambos mantuvieron en la sede de ese ministerio en Madrid.

Aunque Kosiniak-Kamysz no reveló el número exacto de aviones que su país va a comprar, fuentes del entorno polaco aseguraron que podrían ser cuatro de las citadas aeronaves, capaces de reabastecer en vuelo y transportar hasta 300 efectivos.

El ministro polaco explicó que anteriores gobiernos han retrasado la decisión de adquirir esos aviones, pero el actual ha decidido la compra a través del SAFE, el instrumento financiero creado por la Unión Europea (UE) para impulsar la producción industrial de defensa y fomentar las adquisiciones de armamento entre los Estados miembros.

Ya se ha firmado un memorando y se está en la fase de ejecución, detalló Kosiniak-Kamysz, quien agradeció la actitud tanto del Ministerio de Defensa como de la industria española.

Se refirió así a la disposición de España de cederle su turno para recibir un avión MRTT, dada la mayor necesidad de las Fuerzas Armadas polacas en disponer de estos aviones.

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La ministra Robles manifestó, por su parte, la importancia del mecanismo SAFE y expresó la urgencia del Gobierno polaco: "Vamos a trabajar de la forma más rápida posible", aseguró.

También trasladó a su homólogo polaco el compromiso de España con la OTAN y con la UE, al tiempo que aseguró que "un ataque a Polonia es un ataque a España".