Presidente checo recurre al Constitucional para evitar ser excluido de la cumbre de OTAN

Pavel, un europeísta de corte liberal, ha tenido varios desencuentros con Babis desde la llegada al poder de este último en otoño de 2025, al frente de una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos.

Babis informó la víspera de que, por "motivos pragmáticos", la delegación que acudirá a Ankara será de "rango gubernamental", estará liderada por el primer ministro, formarán parte de ella el ministro de Defensa y el de Exteriores, pero no contará con el jefe de Estado, algo inédito desde que el país entró en la OTAN en 1999.

En la cumbre del 7 y 8 de julio en Ankara, Babis deberá explicar, entre otras cosas, por qué no cumple la República Checa con el umbral de gasto militar del 2 % de PIB, algo que también critica el máximo mandatario.

"He interpuesto un recurso de competencia ante el Tribunal Constitucional para aclarar las facultades del Presidente y del Gobierno al representar al país en el extranjero, específicamente en la cumbre de la OTAN", señaló Pavel en un comunicado.

Pavel considera que es una "decisión consciente del gobierno de excluir al presidente, comandante supremo de las fuerzas armadas y antiguo alto representante de la OTAN, de la cumbre de la Alianza en un momento en que podría haber aplicado su dilatada experiencia en beneficio de la seguridad de la República Checa y sus ciudadanos".

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En ese recurso, Pavel, que antes de llegar a la Presidencia checa en 2023 presidió el comité militar de la Alianza Atlántica, precisó que quiere aclarar "quién puede decidir sobre la participación del Presidente en la cumbre".

Reclamó la intervención del alto tribunal para que el Gobierno no cree "obstáculos administrativos ni de otra índole al Presidente en el ejercicio de sus facultades constitucionales".

Finalmente, pidió al Constitucional que imponga al ejecutivo "la obligación de brindar al Presidente de la República toda la cooperación necesaria".

El presidente, un firme aliado de Ucrania, criticó en su momento que el Gobierno de Babis dejará de entregar donaciones de material bélico al país invadido por Rusia.