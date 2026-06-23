Putin está abierto a negociaciones con Ucrania pese a los masivos ataques aéreos

El líder ruso señaló durante una reunión con el gobierno que Ucrania al atacar Rusia trata de crearse condiciones favorables en caso de reanudarse las negociaciones para la paz.

"Rusia está dispuesta a entablar conversaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos de Estambul (Turquía)", reiteró Putin, refiriéndose al proceso de 2022, cuando "fueron rubricados por la delegación ucraniana en aquel momento, lo que significa que todo les convenía".

También, según él, debe basarse "sobre las modalidades discutidas en Anchorage (Alaska) y, sobre todo, sobre la realidad en el terreno".

"Y también sobre los principios que expuse hace un par de años durante mi discurso en el Ministerio de Exteriores", añadió.

Putin también especificó que las conversaciones se vieron actualmente interrumpidas "por iniciativa de Ucrania", aunque fue Estados Unidos quien se reorientó para ocuparse con la guerra de Irán a finales de febrero.

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Esta mañana el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que su país está dispuesto a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con ucrania.

El proceso de paz se ha reavivado intermitentemente desde el inicio de la invasión rusa en 2022, cuando el 28 de febrero se mantuvo la primera reunión, en la región bielorrusa de Gómel.

En las primeras negociaciones de Estambul, iniciadas en marzo de 2022, Putin anunció el repliegue de las tropas rusas que se encontraban al norte de Kiev, lo que el Kremlin llamó "un gesto de buena voluntad", algo que Ucrania consideró una derrota en toda regla de Moscú.

Lavrov calificó al día siguiente las negociaciones como un "avance positivo" y, en particular, consideró un "progreso significativo" que los negociadores ucranianos confirmaran "la necesidad de garantizar un estatus no nuclear y al margen de bloques de Ucrania, y su seguridad fuera de los marcos de la Alianza Atlántica".

Al respecto, Zelenski también calificó de "positivas" las negociaciones, pero subrayó que "no puede haber ni habrá ningún compromiso sobre la soberanía e integridad territorial" de Ucrania.

Entre otras cosas, Kiev propuso a Moscú un plazo de quince años para negociar el estatus de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

No obstante, las negociaciones encallaron cuando, al parecer, Rusia presentó nuevas demandas y Kiev denunció matanzas de civiles a manos de soldados rusos en la localidad de Bucha.

Según se supo después, Rusia exigió finalmente en Estambul la práctica capitulación de Ucrania, ya que demandaba reducir el tamaño de su Ejército hasta los 85.000 efectivos; renunciar a ingresar en la OTAN; reconocer la anexión de la península de Crimea y conceder el estatus oficial a la lengua rusa.

A cambio, Kiev recibiría garantías de seguridad internacionales, mientras el futuro del Donbás lo abordarían ambos presidentes en negociaciones bilaterales.