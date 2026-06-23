Transportistas mexicanos anuncian bloqueos en carreteras en plena Copa del Mundo 2026

En un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la "ciudadanía en general", la organización acusó al Gobierno federal de tener "olvidado" al "pequeño transportista" pese a las demandas presentadas por sus representantes.

Por ello, convocó a sus integrantes a realizar bloqueos viales por las 32 entidades federativas del país, movilizaciones que comenzarán este miércoles, cuando la capital, Ciudad de México, acoge el último partido de la selección nacional en la fase de grupos del Mundial, en el que se enfrentará a República Checa.

Entre las demandas planteadas, los transportistas exigen seguridad en las carreteras ante la "peor etapa de delincuencia y violencia", el respeto a las tarifas oficiales a los servicios de grúas o el fin a la "persecución" por parte de las fuerzas de seguridad.

También solicitan el alto a las "extorsiones" que sufren de algunos funcionarios públicos y una mayor rapidez en trámites regulatorios o burocráticos.

Estas protestas comenzarán a las 7:00 hora local (13:00 GMT) y, en caso de que las autoridades no respondan sus demandas, la Amotac aseguró que iniciará una movilización en "marcha lenta" hasta la plaza del Zócalo, en Ciudad de México, donde se encuentra el Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo).

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"Lamentamos las molestias y el tráfico que ocasione a las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención", justificó la organización de transportistas.

"Todos necesitamos luchar por un transporte digno y justo", sentenció.

En su conferencia de prensa de este martes, Sheinbaum afirmó que su Administración está trabajando para atajar los problemas de violencia en las carreteras, al tiempo que aseguró que "ya vamos a presentar nuevas cosas" en este sentido.

Este anuncio de bloqueos viales ocurre apenas días después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidiera levantar los plantones y movilizaciones que mantenía en Ciudad de México tras negociaciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP).