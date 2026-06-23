Un ataque ruso con misil mata a tres personas en la ciudad ucraniana de Krivi Rig

"Los rusos atacaron infraestructura civil", dijo el presidente ucraniano, que cifró en "más de veinte" el número de heridos.

Tres de los heridos, agregó Zelenski, están en estado grave.

El presidente ucraniano dijo además que cada nuevo ataque letal ruso demuestra que "la presión sobre el agresor por esta guerra es insuficiente" y que "cada retraso en el cumplimiento de los acuerdos en materia de defensa aérea" por parte de los socios de Ucrania cuesta vidas.

Zelenski pidió más presión sobre Rusia por su falta de interés en poner fin a la guerra, y recordó que Moscú ha rechazado todas las propuestas ucranianas para declarar un alto el fuego y dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz.