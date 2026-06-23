Una delegación indígena Siekopaai exige la titulación de tierras ancestrales en Ecuador

En 2023, y luego de más de 85 años de lucha, la nación Siekopaai consiguió la primera sentencia sobre recuperación de territorios ancestrales en áreas protegidas de Ecuador.

Sin embargo, el Estado ecuatoriano, en particular la cartera de Ambiente, "se niega a cumplir la sentencia y envió el caso a la Corte Constitucional (CC), alargando aún más la espera para los abuelos y abuelas que sueñan con regresar a su territorio ancestral y reconectar con este", señaló Amazon Frontlines.

Jorge Acero, abogado defensor de Derechos Humanos, recordó este martes que hace unos nueve meses presentaron una acción de incumplimiento ante la CC "porque el Ministerio del Ambiente desde hace ya más de dos años y medio no ha cumplido una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos" (fronteriza con Colombia y Perú), por lo que se mantiene la vulneración de derechos, argumenta el letrado.

Hoy, la nación Siekopaai pide que se resuelva "con prontitud, con urgencia" pues no es posible que la situación se mantenga como está, dijo Acero -en rueda de prensa- al apuntar que "se requiere el auxilio de la Corte ante la falta de voluntad y de cumplimiento de las instituciones que están obligadas por la sentencia inferior, que fue definitiva".

El defensor recordó que la sentencia "fue un precedente histórico en el Ecuador. Es la primera vez que los jueces, y esperemos que pronto la Corte Constitucional, sean absolutamente claros en que ese derecho debe ser cumplido, garantizado y respetado", dijo Acero al agregar que sin territorio, "los pueblos indígenas están condenados a su desaparición cultural e incluso física".

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El abogado recordó que ya en 2017 la nación solicitó al Ministerio de Ambiente "que se realice el trámite para la titulación de una parte de su territorio ancestral", y que se habían realizado ya "actividades de mapeo, de recorrido, de pervivencia, de recuperación, incluso con el apoyo antropológico", pero el Estado no cumple con la sentencia, apostilló.

Consuelo Piaguaje, joven líder de la nación Siekopaai, subrayó que el territorio representa identidad, cosmovisión y cultura, por lo que destacó la importancia para los jóvenes de volver a vivir en zonas donde los "abuelos se conectaron con los espíritus de la selva".

"Para los jóvenes es importante este territorio porque queremos volver a reconectarnos, queremos volver a vivir como Siekopaai", dijo Piaguaje al exigir "la titulación !ya!"

Tras recordar los más de ochenta años de lucha de la nación "por regresar a su territorio", Justino Piyaguaje, recordó que son un pueblo transfronterizo porque les "fraccionaron por las políticas, por los conflictos que nada tenemos que ver nosotros".

"Nuestras familias quedaron en los dos países. En el Ecuador somos 800 personas, en el Perú alrededor de 1.200", anotó el líder indígena al recordar que en 2023 lograron una sentencia para "que restituya al menos las 42.360 hectáreas en el territorio de la nación Siekopaai".

"No podemos vivir en brechas sociales, culturales y económicas. Estamos todos llamados a convivir en paz", acotó Piyaguaje, al señalar que el Estado "tiene una deuda histórica", sobre lo que hablarán también este martes en el Ministerio del Ambiente.