Uruguay prepara lanzamiento de una licitación internacional para construir nueva represa

"Estamos a días del llamado a licitación", afirmó Ortuño en el marco de su participación del ciclo "desayunos de consultas" que organiza la Cámara Oficial Española de Industria, Navegación y Comercio en Uruguay.

El ministro también comunicó que se avanza en la expropiación de los terrenos, al acordarse la compra de tierras de unos cuarenta propietarios en Casupá, en el departamento (provincia) de Florida, donde se ubicará la nueva represa.

En materia ambiental, se aguarda por una actualización del estudio de impacto ambiental, que contará con la participación de expertos de su cartera y representantes de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Según dijo Ortuño, también se harán consultas técnicas a expertos internacionales de España y Argentina.

"Lo importante es volver a ratificar la importancia país que tiene este proyecto, que como tantos otros de relevancia (...) han tenido distintos niveles de afectación, lo que es responsabilidad del Gobierno, por supuesto, establecer las medidas de compensación o mitigación que reduzcan al mínimo los impactos", manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Yamandú Orsi planifica construir las infraestructuras necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana hacia el 2045 y que el país no vuelva a atravesar una crisis hídrica como la del 2022-2023 cuando una larga sequía llevó a que casi se agotara el agua dulce de la principal reserva que abastece la zona.

Para llevar a cabo esta obra el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó a Uruguay un préstamo de 130 millones de dólares.