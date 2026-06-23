Zelenski no acudirá a conferencia para reconstrucción de Ucrania que se celebra en Polonia

Zelenski sí viajó en los dos últimos años a las Conferencias sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebraron en Berlín y Roma.

Su ausencia a la de Gdansk se ha conocido hoy al anunciar la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, que encabezará la delegación ucraniana.

La ausencia de Zelenski de esta cita anual clave para el futuro económico de Ucrania se producirá en un contexto marcado por la crisis diplomática que viven Kiev y Varsovia por el malestar que causó en Polonia la decisión del presidente ucraniano de dar a una unidad de las fuerzas especiales de su Ejército el nombre de un grupo nacionalista ucraniano de la II Guerra Mundial implicado en matanzas de civiles polacos.

En el que hasta el momento es el punto más álgido de la crisis, el presidente polaco, Karol Nawrocki, le retiró el viernes pasado a Zelenski la máxima condecoración del Estado polaco.

Zelenski respondió el fin de semana enviando por correo certificado de vuelta a la oficina presidencial polaca la Orden del Águila Blanca y el certificado que se le entregó en su momento.

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En el grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren Ucrania, la Oficina Presidencial ucraniana llevaba varios días dando largas a los corresponsales polacos que preguntaban si Zelenski estaría finalmente el jueves y el viernes en Gdansk.

El misterio se ha resuelto hoy cuando el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, ha respondido a la última ronda de preguntas de los periodistas polacos con el enlace al mensaje de Telegram en que Sviridenko anunciaba que será ella quien encabezará la delegación de Kiev en la Conferencia sobre la Reconstrucción.