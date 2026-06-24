Argentinos del convoy a Gaza detenidos en Libia fueron deportados y están en Turquía

"Hoy por la mañana fueron expulsados de Libia del Este (Bengasi) los dos ciudadanos argentinos, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, participantes del Convoy Sumud, detenidos el pasado 24 de mayo en Sirte (Libia)", informó el canciller a través de la red social X, al tiempo que detalló que se encuentran en Estambul y no brindó detalles sobre un eventual regreso a Argentina.

Quirno indicó que la liberación fue posible tras "distintas gestiones consulares y políticas" llevadas adelante desde el momento de la detención, entre ellas el desplazamiento del cónsul argentino en Túnez a Bengasi y gestiones junto a "países amigos, la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y el Comité Internacional de la Cruz Roja".

La detención de Giménez y Aguilera ocurrió el pasado 24 de mayo en las cercanías de Sirte, ciudad situada en la línea divisoria entre el oeste y el este de Libia, junto a otros ocho activistas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez, que habían partido por tierra desde Mauritania con la intención de llegar a Gaza.

Los activistas, que viajaban con otras 190 personas de diversas nacionalidades, fueron arrestados por "entrar en el territorio sin completar los procedimientos legales", según explicaron entonces las autoridades, que confirmaron las detenciones el 26 de mayo, dos días después de que sus compañeros perdieran el contacto con ellos.

A falta de un día para cumplirse el mes del arresto, la cartera de Exteriores de Bengasi emitió este martes un comunicado en el que explicó que se iniciaron los procedimientos legales y administrativos necesarios para la deportación, "de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes".

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El convoy, integrado por unos 200 activistas de distintas nacionalidades, había salido de Argelia y atravesado Túnez y el oeste de Libia con el objetivo de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Las autoridades del este libio habían advertido previamente que no permitirían el paso por su territorio después de que Egipto prohibiera la entrada terrestre de activistas extranjeros, salvo aquellos con nacionalidad libia.