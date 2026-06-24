Bélgica cancela transportes, suspende clases y cierra monumentos ante la ola de calor

La empresa pública de ferrocarriles belga (SNCB) ha retirado de la circulación hasta cien trenes diarios correspondientes a los modelos más antiguos porque carecen de climatización para las altas temperaturas.

En su página web, la SNCB informó que la medida estará vigente al menos hasta el viernes "para garantizar el transporte de los pasajeros en las mejores condiciones de confort y seguridad".

La línea de alta velocidad que conecta Bruselas con la frontera francesa ha reducido la velocidad de los trenes hasta los 170 km/h, en vez de los 300 km/h a los que circulan actualmente, debido a la dilatación de las catenarias a causa de las altas temperaturas.

En el caso de los autobuses, menos del 40 % de los vehículos de las provincias de Henao y el Brabante Valón cuentan con aire acondicionado, por lo que la empresa responsable ha decidido cancelar completamente el servicio de este miércoles entre las 13:30h y las 17:00h y ha advertido que esta medida se podría extender durante los próximos días.

En los colegios, la decisión de suspender las clases corresponde a cada centro educativo.

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Algunas escuelas han decidido cerrar sus puertas, mientras que otras han preferido hacer frente al calor extremo disminuyendo la duración de las clases, limitando los exámenes a las mañanas o realizando juegos con agua al aire libre.

La ola de calor también ha obligado a cerrar monumentos como el icónico Atomium, que no abrirá sus puertas durante las tardes desde este miércoles hasta, al menos, el próximo viernes.

El ministro federal de Movilidad y Clima, Jean-Luc Crucke, ha reclamado una mayor coordinación gubernamental para mejorar la adaptación del país al cambio climático, según declaró este miércoles a varios medios belgas.

El Gobierno federal estudiará modernizar las alertas por calor nocturno, reforzar los avisos a los móviles, crear una red de "refugios climáticos" en espacios públicos, instalar más fuentes e incluso movilizar al ejército durante fenómenos meteorológicos extremos.

El Real Instituto Meteorológico belga ha activado la alerta naranja desde este miércoles hasta el próximo sábado en todas las regiones ante la intensificación de la ola de calor que comenzó a inicios de esta semana y que, si se cumplen los pronósticos, será la más cálida jamás registrada en Bélgica.

El servicio meteorológico prevé que este miércoles las temperaturas alcancen los 37 ºC en el interior y lleguen hasta los 33 ºC en la costa, aunque en algunas partes del país el pico de calor se puede alcanzar este próximo viernes con 39 ºC.

Durante la noche, las temperaturas seguirán superando el umbral de noche tropical, con valores entre los 19 ºC y los 23 ºC en la mayoría de regiones.