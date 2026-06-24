Condenan a 7 años cárcel a dirigente del partido ruso Yábloko por 'fakes' sobre la guerra

"El tribunal declaró culpable a Kruglov y lo sentenció a siete años de prisión", dijo a la agencia TASS el abogado del dirigente liberal, Serguéi Badamshin.

El letrado agregó que a su cliente también se le prohibió administrar sitios web durante tres años después de la salida de cárcel.

La Fiscalía rusa pidió la semana pasada ocho años de prisión para Kruglov, detenido en octubre pasado por "desacreditar a las Fuerzas Armadas".

Según la defensa, la persecución de su cliente tiene "motivos políticos" y está relacionada con su labor en el partido Yábloko del que es miembro desde hace más de 20 años.

El Comité de Instrucción informó, por su parte, que el acusado no ha reconocido su culpa.

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Según los investigadores rusos, Kruglov difundió de forma deliberada información falsa sobre las acciones de los militares rusos contra civiles ucranianos.

Los mensajes en cuestión se publicaron en Telegram en abril de 2022, coincidiendo con acusaciones contra las fuerzas rusas de realizar una matanza en la localidad ucraniana de Bucha, a las afueras de Kiev.

Kruglov, que llegó a ser diputado municipal en Moscú entre 2019 y 2024, ocupa desde 2023 el cargo de vicepresidente de Yábloko, el último partido opositor legal en Rusia.

Su defensa insistió ante el tribunal en que acusar al dirigente opositor de difundir falsedades no puede ser motivo para su condena, ya que cuando Kruglov publicaba sus mensajes, el Ministerio de Defensa de Rusia aún no había comentado los acontecimientos en Bucha.