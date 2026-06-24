Consultas a urgencias en Francia se acercaron a nivel récord ya al inicio de pico de calor

El organismo publicó este miércoles un informe con los últimos datos disponibles de las visitas a urgencias en todo el país, que comprenden hasta el pasado 22 de junio e incluyen los cuadros sanitarios contemplados en el índice iCanicule, como hipertermias, deshidrataciones e hiponatremias.

"El 22 de junio, la demanda de atención médica por el indicador iCanicule experimentó un aumento muy marcado, con más de 650 visitas a urgencias y 390 consultas de SOS Médecins (datos aún no consolidados)", precisa el estudio, en referencia en este último caso a un servicio de atención de urgencias a domicilio.

"El número de atenciones de urgencia registradas el 22 de junio se acerca a los máximos históricos observados durante los veranos de 2019 y 2025, e incluso los supera en el caso de las consultas de SOS Médecins", agrega.

Entre el 18 y el 21 (día en el que como cada año se celebró en el país la denominada Fiesta de la Música, en él miles de personas salen a las calles a disfrutar de espectáculos musicales durante todo el día) se registraron entre 300 y 450 visitas diarias a los servicios de urgencias por causas incluidas en el indicador iCanicule, así como entre 80 y 160 consultas diarias de SOS Médicos.

El aumento de las atenciones médicas por hipertermias y golpes de calor se dio en todos los grupos de edad.

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Pero en particular entre las personas de 15 a 44 años entre el 21 y el 22 de junio se multiplicaron entre 3 y 4 veces las visitas a urgencias y las consultas de SOS Médicos, respectivamente, algo que podría tener relación con la Fiesta de la Música.

De acuerdo con el informe, el número de hospitalizaciones tras una visita a urgencias por causas incluidas en el indicador iCanicule aumentó a partir del 18 de junio, con entre 160 y 220 hospitalizaciones diarias, de las cuales aproximadamente el 60 % correspondían a personas de 75 años o más.

En general los aumentos observados "son coherentes con la evolución de las temperaturas" y hay que tener en cuenta que desde el lunes 22 las temperaturas han seguido en aumento, con lo peor del pico de calor previsto para hoy y mañana.

"Estos impactos sobre la demanda de atención médica urgente, en los primeros días de un episodio de ola de calor que se anuncia muy intenso, ilustran la gravedad y la rapidez de los efectos de la exposición al calor sobre la salud de la población en todas las franjas de edad. Estos datos subrayan la importancia de aplicar medidas de prevención y adaptación para toda la población", recalcó Santé Publique France.

La agencia recordó igualmente que el episodio va a durar varios días más y que ya ha sido identificado "como el más grave jamás registrado para esta época del año", con una intensidad "comparable a las históricas olas de calor de julio de 2019 y agosto de 2003".

Las temperaturas máximas alcanzaron este martes en Francia, a escala de todo el país, el nivel más alto desde que comenzaron los registros al final de la Segunda Guerra Mundial, con una media de 38,2 grados, según datos de Météo France.

Más allá de las máximas, el martes fue el día más caluroso en el conjunto de Francia desde que empezaron esos registros en 1947, con una temperatura media de 29,8 grados de media en las 30 estaciones meteorológica que forman la muestra representativa de este tipo de mediciones. La información sobre este miércoles se conocerá más tarde.