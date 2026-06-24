Cuatro años después, el fin de la protección federal al aborto sigue impactando a EE.UU.

En una inédita decisión, el 24 de junio de 2022 el Supremo de mayoría conservadora revirtió el veredicto del propio alto tribunal en el llamado caso 'Roe vs Wade', que desde 1973 garantizaba el derecho a la interrupción legal del embarazo en todo el país, y dejó a los estados la potestad para aplicar sus propias leyes.

Como resultado, unos 20 estados mantienen una prohibición total o parcial del aborto, algo que para Planned Parenthood, la mayor red de salud reproductiva del país, dificulta el acceso a la atención médica y restringe libertades y derechos de los estadounidenses. Otros mantienen restricciones basadas en el tiempo de gestación.

La decisión del Supremo "sigue teniendo consecuencias devastadoras en todo el país", insistió en un comunicado remitido a EFE la presidenta y directora general de Planned Parenthood Action Fund, Alexis McGill Johnson.

"Con cada día que pasa, más personas resultan perjudicadas, más familias se ven afectadas", agregó.

Para la directora jurídica del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, Molly Meegan, estos cuatro años han demostrado que "la atención relacionada con el aborto es inseparable de la atención de salud reproductiva".

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"Las prohibiciones y restricciones a la atención del aborto han provocado que se niegue asistencia a pacientes en todo el país, incluso en casos de pérdida del embarazo y aborto espontáneo", indicó Meegan en un comunicado citado en medios.

El Congreso de mayoría republicana aprobó una ley el verano pasado que impide a los beneficiarios del programa 'Medicaid' usar esta cobertura en los centros de Planned Parenthood, que ha cerrado ya más de 50 clínicas desde el regreso al poder del presidente, Donald Trump, 20 de ellos tras esta medida.

Según cifras de la Sociedad de Planificación Familiar, en 2025 se realizaron unos 1,13 millones de abortos dentro del sistema formal de salud en EE.UU., a un nivel superior que antes del fin de la protección federal a la interrupción del embarazo y con un promedio mensual ligeramente mayor que en 2024.

El número de abortos mediante telesalud ha aumentado, con más de 300.000 procedimientos por esta vía, que implica la prescripción de tabletas abortivas y su envío por correo sin necesidad de una visita presencial.

La batalla por el acceso a la píldora mifepristona llegó hasta el Supremo, que falló en mayo pasado a favor de mantener los envíos por correo, usados sobre todo en territorios con fuertes restricciones al aborto.

Reproductive Freedom for All, la organización de defensa de la libertad reproductiva más antigua del país, anunció este miércoles que destinará 23,5 millones de dólares en una campaña de cara a las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre próximo.

La iniciativa 'Mi cuerpo, mi voto' está destinada a movilizar a los votantes, exigir responsabilidades a los políticos contrarios al aborto y elegir a defensores de la libertad reproductiva en contiendas clave de todo el país, informó la entidad en un comunicado enviado a EFE.

"En el centro de esta campaña se encuentra una verdad sencilla: el aborto cuenta con apoyo popular más allá de las líneas partidistas; goza de mayor aceptación que cualquier político o partido político en particular", insistió.