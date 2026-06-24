Cuatro inmuebles y activos del expresidente Toledo serán propiedad del Estado peruano

El Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima declaró fundada la demanda contra Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Rose Fernenbug, y dispuso transferir cuatro inmuebles y una cuenta bancaria registradas a su nombre en favor del Estado.

Se trata de las lujosas casas de Las Casuarinas (Lima), Camacho (Lima), el balneario Punta Sal, en la norteña región de Tumbes, y las unidades inmobiliarias ubicadas en la Torre Omega, en el distrito limeño de Surco, así como una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), precisó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

El juzgado ordenó, asimismo, que, cuando quede firme la sentencia, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asuma la administración, custodia, saneamiento, registro, conservación y disposición de los bienes.

Toledo, de 81 años, está recluido en Barbadillo, conocida como la cárcel para expresidentes, que también alberga actualmente a los exmandatarios Ollanta Humala (2011-2016), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

Toledo cumple en esa prisión una primera condena de 20 años y seis meses por recibir sobornos de Odebrecht dictada en 2024, a la cual se sumó una segunda sentencia a 13 años y cuatro meses por las compras de estos inmuebles en Lima y Tumbes con el dinero ilegal obtenido de la empresa brasileña.

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La adquisición de esas casas se hizo a través de una empresa fundada en Costa Rica, a nombre de su suegra y otro colaborador, con la transferencia de los fondos que Odebrecht le hizo para asegurarse la concesión de la carretera Interoceánica sur durante su gobierno.

La defensa del exmandatario ha apelado las sentencias y, en una de las últimas audiencias, Toledo dijo a los jueces que no sabe "cuántos días" tiene de vida, al solicitar que acepten su pedido para buscar a un testigo que conoce donde se encuentra depositado el dinero que, según la sentencia, recibió de Odebrecht.

Paralelamente, la esposa de Toledo solicitó un indulto humanitario para el exmandatario, en una entrevista televisada desde Israel donde vive, para que pueda recibir atención médica en su domicilio.

La ex primera dama de Perú, que es considerada reo contumaz por la Justicia peruana y es procesada por lavado de activos, agregó que la situación de su esposo en prisión "es terrible" porque "sufre de múltiples males que se han originado en las cárceles", después de su extradición de Estados Unidos en 2023.

"Le pediría a Keiko Fujimori, o a cualquiera que gane, que sean seres humanos y tengan misericordia, que escuchen al papa, y puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", dijo Karp, en referencia a la virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial en Perú.

Karp agregó que Fujimori sabe cómo es la vida en la prisión, a raíz de las detenciones preliminares que tuvo mientras fue procesada también por presunto lavado de activos, y le pidió que "no vaya del lado de la venganza, nunca".

El exmandatario Toledo dirigió las masivas protestas contra el gobierno del padre de la candidata, Alberto Fujimori (1990-2000), que terminaron con su renuncia desde Japón en 2000, y él ganó las elecciones del año siguiente.