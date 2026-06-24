Egipto traslada a Mladenov la necesidad de completar primera fase de plan de paz para Gaza

El jefe de la diplomacia egipcia recibió a Mladenov "en el marco de las consultas en curso sobre la situación en la Franja de Gaza y los esfuerzos para fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región", indicó la Cancillería egipcia en un comunicado.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tamim Khallaf, durante la reunión Adebdelaty "hizo hincapié en la necesidad de completar los requisitos restantes de la primera fase" del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, en Gaza.

También pidió el "inicio inmediato de las labores del Comité Nacional para la Administración de Gaza desde dentro de la Franja, el despliegue de la fuerza internacional de estabilización y la entrega de ayuda humanitaria y médica", asegurando que estas medidas "son cruciales para consolidar el alto el fuego".

Por su parte, Mladenov expresó "su profundo agradecimiento por el papel fundamental de Egipto en el apoyo a los esfuerzos de estabilización en la Franja de Gaza" y elogió los esfuerzos de El Cairo para "superar las diferencias entre las distintas partes" implicadas.

En las semanas anteriores, las facciones palestinas mantuvieron conversaciones en la capital egipcia para unificar posturas respecto a los puntos pendientes que aún obstaculizan el avance hacia la segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza, según informaron a EFE fuentes egipcias y palestinas.

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El grupo islamista Hamás mantuvo conversaciones con representantes de otros grupos palestinos, así como con los mediadores (Egipto, Catar y Turquía) sobre una propuesta egipcia de 15 puntos para agilizar el avance en las negociaciones. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un avance claro.

De los 15 puntos de la propuesta, hay dos principales que son controvertidos: el tema de la desmilitarización del enclave y la retirada israelí de Gaza.