El aeropuerto de Viena reconoce el robo de datos sobre mercancías en un ataque informático

"Han aparecido en internet documentos de carga antiguos que datan de 2025. Se trata de listas viejas y sin importancia relacionadas con la carga de mercancías en aeronaves", declaró el portavoz del aeropuerto, Peter Kleemann, citado por el diario vienés Der Standard.

Varios medios locales han publicado hoy que el grupo de 'hackers' Bashe afirma haber robado más de medio millón de correos electrónicos y casi 4.500 archivos y ha dado a la operadora del aeropuerto un plazo de cinco días para pagar un rescate antes de que sean ofrecidos al mejor postor en la internet oscura (darknet).

Como prueba del presunto ataque ya han publicado cinco documentos de varios meses de antigüedad relativos a vuelos de mercancías.

Entre ellos figura uno que revela un envío de pistolas de la marca Glock a las Fuerzas Armadas de Portugal, una operación sujeta a estrictos principios de confidencialidad.

Por su parte, Kleemann desmintió que los supuestos piratas informáticos se hayan puesto en contacto con la empresa operadora.

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Hasta el momento no hay constancia de que se hayan visto comprometidos datos sensibles o de pasajeros, mientras que las operaciones del aeropuerto se desarrollan con total normalidad, insistió el portavoz.