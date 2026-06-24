El Cervantes sondea la introducción del español en el sistema educativo de Macedonia

"El interés por el español es muy notable porque es una lengua de horizonte internacional", explicó García Montero desde Skopie, la capital del país balcánico, donde se reunió hoy con su presidenta, Gordana Siljanovska-Davkova.

El director del Cervantes afirmó que ha encontrado en este país "mucha simpatía por España y por el intercambio cultural".

En sus encuentros con la jefa del Estado y con representantes del Gobierno macedonio, García Montero habló de trazar un plan para introducir el español en la enseñanza primaria y secundaria como asignatura optativa.

Además, explicó que se está estudiando un acuerdo con la Universidad Santos Cirilio y Metodio de Skopie para abrir un aula Cervantes que sea el embrión de un futuro centro.

Actualmente, el Instituto colabora con una academia de idiomas que ofrece los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y la intención de la institución es organizar cursos para formar a profesores de español.

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"El interés del español en Macedonia tiene que ver con la actual apuesta por el turismo del país", ya que conocer el idioma "sirve para recibir y atender" a muchos viajeros de España y Latinoamérica, explicó el director del Cervantes.

García Montero aseguró además que el español, tercera lengua en el mundo en hablantes nativos y segunda en el horizonte internacional después del inglés, ocupa un papel muy importante internacionalmente, y que es una lengua "que se compromete en todo lo que son inversiones económicas y tratados".

Antes de su viaje a Macedonia del Norte, García Monteros visitó la sede del Cervantes en Sofía (Bulgaria), donde se presentó la traducción al búlgaro de 'Lenguaje del drama: Federico García Lorca', un ensayo de Andrés Soria que analiza la singularidad de los textos teatrales lorquianos.

En su viaje a estos dos países balcánicos, el poeta granadino aseguró haber recibido "el reconocimiento del papel que el Gobierno de España ha desempeñado a la hora de defender la paz y la justicia internacional".

"Como español, me alegra que cuando viajo se muestre un respeto constante a España por su defensa de la paz, la justicia internacional, su oposición a la guerra y su defensa de los valores democráticos frente a algunos genocidios o dinámicas que desembocan en la guerra", destacó.

"La política española está muy crispada, pero yo, como poeta y como gestor cultural, si no me identifico con un determinado partido político, sí me identifico por la lucha por la paz, los derechos humanos, la libertad de expresión, la defensa del pacifismo. Y hoy, España, indudablemente en la política europea y en la política exterior, significa eso", comentó.

García Montero subrayó también la importancia de que el Gobierno invierta en cultura y defendió que dicha inversión debe ir acompañada del respeto a la independencia de las instituciones y los profesionales de la cultura.

"El Instituto Cervantes tiene que hacer una política en nombre de la cultura española y no de un partido de un gobierno concreto", dijo.