El euro cae a mínimos desde hace un año, sobre 1,13 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1339 dólares, frente a los 1,1382 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1340 dólares.

La divergencia entre el crecimiento de la eurozona y de EEUU también han llevado a los inversores a vender euros, según el analista de ING Francesco Pesole.

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés han incrementado la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y respaldan al dólar.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EEUU ( entre el 3,5 y el 3,75 %) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

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La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1325 y 1,1382 dólares.