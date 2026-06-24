Expresidente español Aznar advierte de que el acuerdo de EEUU-Irán podría ser "negativo"

"Unos acuerdos que puedan consolidar la posición de un régimen tiránico como el de Irán son unos acuerdos negativos para las democracias liberales, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta", declaró Aznar en un evento virtual del Miami-Dade College (MDC), universidad estadounidense del sur de Florida.

El exmandatario español alertó de "unos acuerdos que puedan certificar el poder adquirido o el poder existente por parte de los representantes de un régimen tiránico", al considerar que de "esa situación tomarán muy buena nota otras autocracias", como Rusia China y Corea del Norte.

Por ello, pidió estar "muy atentos a qué es lo que va a ocurrir en el mundo occidental y en las democracias liberales como consecuencia de la guerra en Irán y como consecuencia de los acuerdos a los que se llegue para intentar terminar con la guerra".

Sus declaraciones se producen tras el memorando de entendimiento que Teherán y Washington firmaron la semana pasada para acabar con la guerra, que comenzó el 28 de febrero, y restablecer la normalidad del estrecho de Ormuz, por donde pasaba la quinta parte del petróleo global antes del conflicto.

Pero críticos del pacto, incluyendo algunos legisladores republicanos, han cuestionado si el presidente estadounidense, Donald Trump, otorga demasiadas concesiones a Irán.

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Aznar participó en el 'VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad: el Paradigma Venezolano' del MDC, en el que este jueves y viernes también hablarán el expresidente mexicano Vicente Fox y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

"Yo soy de los que creen que la libertad siempre prevalecerá y por muchas dificultades que pueda haber en Venezuela y por muchas dificultades que pueda haber en Cuba, por muchas dificultades que pueda haber en tantos sitios del mundo", concluyó el exlíder del Partido Popular (PP) español.