Extracción de minerales para transición energética impacta a DD.HH. en Perú, según informe

El 'Monitor de Materiales de Transición 2026', publicado por el Centro de Empresas y Derechos Humanos, indica que Suramérica es la región más afectada del mundo por los abusos contra los derechos humanos vinculados a la transición global hacia la energía limpia, con presuntos excesos en minas evaluadas que suman 97 en 2025, casi el doble del número de denuncias registradas en 2024.

"La demanda competitiva derivada de las crecientes necesidades de los sectores de la inteligencia artificial y la defensa, ha llevado la seguridad de las cadenas de suministro de minerales a lo más alto de la agenda política mundial. Esto está dando lugar a nuevas tensiones geopolíticas y a una mayor competencia por el acceso a la riqueza mineral de los países ricos en recursos", indica el documento.

Añade que en este contexto de alta presión, los acuerdos mineros precipitados y desequilibrados pueden generar inestabilidad a largo plazo, por lo que la creación de alianzas mineras duraderas y cadenas de suministro seguras requiere una mayor inversión en sostenibilidad y en las mejores prácticas de buena gobernanza.

Desde 2010, se han registrado un total de 447 denuncias de abusos en minas de Sudamérica, lo que representa el 37 % de toda la base de datos mundial y solo en 2025, 97 denuncias de abusos contra los derechos humanos se relacionaron con la extracción de minerales de transición en toda la región.

Perú y Chile son el primer y tercer país más afectados a nivel mundial, con 174 y 137 denuncias, respectivamente, los dos países con las mayores reservas de cobre del mundo.

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Con 174 denuncias desde 2010, Perú es el país más afectado a nivel mundial con respecto a las violaciones de los derechos humanos vinculadas a la extracción de estos minerales y las comunidades han empezado a resistir, lo que provoca suspensiones de minas y pérdidas de miles de millones de dólares para las empresas y sus inversores.

Es el caso de los constantes bloqueos por parte de comunidades locales en la mina Las Bambas de China Minmetals, donde el transporte de materiales ha estado bloqueado en más de 400 días desde que la empresa comenzó operaciones en 2016, lo que supone una pérdida total estimada de 3.800 millones de dólares.

El informe también menciona la mina de cobre Cuajone, de Southern, en el sur del país, que sufrió un cierre de 52 días como resultado de las protestas de los pueblos indígenas y la empresa, filial del Grupo México, enfrentó interrupciones y pérdidas operativas que superan los 260 millones de dólares en exportaciones.

La directora regional para América del Centro de Empresas y Derechos Humanos, Lady Nancy Zuluaga, afirmó que Suramérica ha sido la principal proveedora mundial de cobre y litio, y las comunidades están pagando el precio con agua contaminada, pérdida de tierras y personas defensoras silenciadas.

"Se trata de un fracaso moral y estratégico. A medida que las comunidades se defienden, las minas se cierran y las cadenas de suministro se ven interrumpidas, queda más claro que nunca que la transición energética no puede basarse en el abuso de los titulares de derechos y en la misma lógica extractiva que ya nos ha fallado antes", indicó.