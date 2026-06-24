Flávio Bolsonaro felicita a Keiko Fujimori y celebra el giro a la derecha en Perú

El senador derechista deseó en un mensaje publicado en redes sociales un "éxito completo" a Fujimori en su "misión" de llevar a Perú a "la estabilidad, prosperidad y seguridad".

"Que este ciclo, más a la derecha, represente un tiempo de paz, progreso y esperanza para Perú y toda América Latina", escribió.

Asimismo, Bolsonaro dijo que el fortalecimiento de la cooperación entre el país andino y Brasil es "fundamental" para enfrentar desafíos comunes como el combate al "narcoterrorismo transnacional" y la promoción de la "libertad económica".

El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), ha presentado los recientes resultados electorales en la región, tanto la victoria de Fujimori como la del colombiano Abelardo de la Espriella, como muestra de un vuelco político conservador en Latinoamérica.

Por otra parte, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, un aliado del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), no se ha pronunciado sobre los resultados todavía.

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Con una agenda enfocada en temas de seguridad pública, Bolsonaro busca enfrentarse en los comicios de octubre a Lula, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.