Kenia celebrará elecciones generales el 10 de agosto de 2027

"La elección del presidente, junto con todas las demás elecciones, se llevarán a cabo el martes 10 de agosto de 2027", declaró la presidenta del Comité de Operaciones Electorales de la IEBC, Ann Nderitu, durante la presentación en Nairobi de la hoja de ruta para preparar estos comicios.

La campaña electoral comenzará el 29 de mayo de 2027 y acabará el 7 de agosto del mismo año, finalizando 48 horas antes del día de las elecciones.

Según Nderitu, todos los funcionarios públicos que se vayan a presentar deberán renunciar a su cargo antes del 9 de febrero de 2027, y los partidos políticos deberán presentar sus listas antes del 16 de marzo de ese año.

La IEBC proyecta un registro de 28,5 millones de votantes -de una población total de algo más de 53 millones de habitantes- para las elecciones, en las que elegirán al presidente, los miembros de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) y el Senado (Cámara Alta), y los gobernadores y parlamentos de los 47 condados del país.

Se espera que el presidente de Kenia, William Ruto, busque la reelección, aunque todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las elecciones de 2022, Ruto ganó por estrecho margen (50,49 % de los votos) al entonces político opositor y ex primer ministro, el ya fallecido Raila Odinga, quien rechazó los resultados y denunció irregularidades.

El actual mandatario se convirtió así en el quinto presidente de Kenia desde su independencia en 1963 de Reino Unido y reemplazó a Uhuru Kenyatta (2013-2022), quien cumplió el segundo y último mandato de cinco años permitido por la Constitución del país.

Debido a su ubicación geoestratégica y sus políticas económicas, Kenia es a menudo identificada por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente.