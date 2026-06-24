La alerta máxima por calor en Francia se amplía el jueves a tres cuartas partes del país

En el mapa de alertas publicado por Météo France para el jueves, está en rojo toda la mitad oeste de Francia, pero también el noreste y buena parte del interior.

Únicamente queda al margen la fachada mediterránea, la región de los Alpes y el sur del valle del Ródano, unas zonas donde no obstante hay 17 departamentos en alerta naranja, la segunda en nivel de riesgo.

Los servicios meteorológicos señalan que el jueves en los departamento en máxima alerta las temperaturas van a ser "excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche" y que al final del día por la fachada oeste llegarán tormentas, en ocasiones acompañadas de pedrisco y de fuertes ráfagas de viento.

De nuevo se volverán a rozar y superar los 40 grados, pero esta vez sobre todo en el norte del país, en ciudades como París (41), Ruán (41) o Vichy (43).

Tanto el miércoles como el jueves puede volver a superarse el récord de calor a nivel nacional que se registró el martes con una media de 29,8 grados de media en las 30 estaciones meteorológicas que forman parte de la muestra representativa.

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Se superó así en cuatro décimas el récord anterior, que se había registrado en dos jornadas diferentes, el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003.

Con el paso de las primeras tormentas llegadas del Atlántico, el viernes se espera en las regiones costeras una rebaja "progresiva" de las temperaturas.

Esta ola de calor extremo ya está teniendo consecuencias en el sistema sanitario, ya que a comienzos de semana, cuando el episodio apenas estaba comenzando, las cifras de pacientes en las urgencias se acercaron a máximos históricos, según la agencia Santé Publique France.