La Bolsa de Londres sube un 0,31 % impulsada por la inmobiliaria Segro

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 32,78 puntos, hasta los 10.461,63, en una jornada negativa para las mineras, que se vieron perjudicadas por el descenso del precio de los metales.

Segro lideró las ganancias al dispararse un 17,44 % después de rechazar una oferta de compra de 12.600 millones de libras (14.616 millones de euros) de Prologis, al considerar que la propuesta infravaloraba la compañía y sus perspectivas de crecimiento.

En segundo lugar en los números verdes se colocó Games Workshop Group, fabricante de juegos de guerra en miniatura, que ascendió un 7,18 %, seguido de la promotora inmobiliaria Barratt Redrow, que acabó con un 6,64 % más.

Perdieron terreno, en cambio, las principales mineras: Endeavour Mining, un 3,84 %; Fresnillo bajó un 2,80 %; Anglo American retrocedió un 2,64 %; Glencore, un 2,54 %; y los títulos de Antofagasta, un 2,41 %.