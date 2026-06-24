La Bolsa de México cae 0,85 % y encadena seis cierres negativos

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante el nerviosismo sobre el sector tecnológico debido a la publicación del reporte trimestral de Micron Technology ", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Precisó que en Estados Unidos, el Dow Jones avanzó, mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocedieron.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,85 %, para ligar seis sesiones a la baja" en las que acumula un -3,22 % y se perfila a perder el piso de las 66.000 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Industrias Peñoles (-4,3 %), Grupo México (-4,25 %), Alsea (-3,13 %), Femsa (-2,77 %) y Coca-Cola (-1,96 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este lunes el mercado mexicano reporta un –3,37 % en lo que va de junio, pese a ello en el año registra ganancias del 3,06 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,28 % frente al dólar, al cotizar en 17,62 unidades por billete verde, frente a los 17,57 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 266 millones de títulos por un importe de 25.152 millones de pesos (unos 1.427 millones de dólares).

De las 754 empresas que cotizaron en la sesión, 403 cerraron con sus precios al alza, 334 registraron pérdidas y 17 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora y comercializadora de alimentos Sigma Foods (SIGMAF A), con el 4,32 %; del consorcio de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 2,74 %, y del grupo aeroportuario del Sureste (ASUR B), con el 2,72 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -9,09 %, y de las mineras Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,3 % y Grupo México (GMÉXICO B), con el -4,25 %.