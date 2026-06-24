La Bolsa de París cierra al alza y recorta pérdidas de tres días de recortes en el CAC-40

El petróleo Brent continuó su descenso y se situó por debajo de los 74 dólares el barril, pendiente de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Las declaraciones contradictorias entre ambas partes sobre el alcance de los compromisos nucleares y las condiciones del acuerdo alimentaron la incertidumbre en los mercados.

En el mercado parisino, los valores ligados al transporte aéreo destacaron al alza, con Air France-KLM ganando un 8 %, impulsada por la caída del crudo. También registraron avances Groupe ADP (3,7 %), Saint-Gobain (3,2 %), Danone, L’Oréal, Michelin (2,8 %), Dior (2,5 %), Pernod Ricard y Air Liquide (2 %), entre otros.

En el lado opuesto, Soitec se desplomó un 11 %, seguido de Nacon (-9 %), X-Fab (-8 %) y Abivax (-6 %). Ubisoft cedió un 5 %, mientras que Thales perdió alrededor de un 1 % en una sesión en la que el sector de defensa permaneció bajo presión pese a los avances en el proyecto de salida a bolsa del grupo KNDS.