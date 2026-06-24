La china Alibaba demanda a EE.UU. y exige ser retirada de la lista negra del Pentágono

En el escrito que presentó ante un tribunal federal de San José (California, oeste), la tecnológica china asegura que la iniciativa del Pentágono fue "caprichosa" y que "excedió" los límites de la autoridad del Departamento al ser tomada "sin los debidos procesos legales".

Alibaba afirma que la cartera encabezada por Pete Hegseth alcanzó sus conclusiones "sin un proceso justo" y "sin explicaciones sustantivas", incluso pese a haberse comunicado con las autoridades desde el pasado mes de enero, meses antes de la actualización anual del listado, cuando descubrió que Washington consideraba añadirla.

Según el texto, el Departamento de Guerra ignoró los argumentos presentados desde entonces por la compañía, que defiende que su actividad no tiene nada que ver con asuntos militares y que ni está afiliada con ni controlada por el Ejército Popular de Liberación (EPL, el Ejército chino) ni por el Gobierno de su país.

El grupo considera además que su inclusión en el listado representa una violación de su derecho a la libre expresión al forzar que sus cabilderos dejen de trabajar con la empresa por temor a sanciones: "Intercesores que llevan años representando a Alibaba han informado a la compañía de que ya no pueden seguir haciéndolo", indica.

"La designación no solo impone costes comerciales: priva a Alibaba de su capacidad de hablar, de trasladar peticiones al Gobierno a través de sus representantes elegidos, y de asociarse con terceros para promover o defender su postura en el momento en el que más necesita ser escuchada", denuncia.

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Al presentar una demanda judicial en EE. UU., Alibaba sigue los pasos de otras compañías incluidas en la última actualización del listado como la biotecnológica Wuxi AppTec.

El pasado 9 de junio, Washington también anunció la incorporación a su lista de 'empresas militares chinas' de otras tecnológicas como el 'Google chino' Baidu o el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, BYD, así como de los fabricantes de robots Unitree y RoboSense o los productores de chips CXMT e YMTC.

En el caso concreto de Alibaba, así como en el de Baidu, las autoridades del país norteamericano aludieron a supuestas conexiones con la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (Sasac) y con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), algo que la tecnológica niega en su escrito.

En 2025, Washington incorporó al gigante digital Tencent -desarrollador de la red social WeChat y mayor vendedor mundial de videojuegos- y al fabricante número uno de baterías para eléctricos del planeta, CATL, a la lista, en una muestra de la creciente preocupación estadounidense por el papel de algunas de las principales empresas tecnológicas chinas.

La inclusión en el listado no implica sanciones, aunque la legislación estadounidense prohíbe al Departamento de Guerra contratar con las empresas designadas y prevé extender esas restricciones a las adquisiciones indirectas a partir de 2027.

La Cancillería china protestó ante la decisión, acusando a a Washington de "generalizar el concepto de seguridad nacional" y elaborar "listas discriminatorias" con distintos pretextos para reprimir a empresas chinas en lo que calificó como una campaña de "represión injustificada".

Tras ello, este mismo lunes, Pekín endureció su pulso con EE. UU. al incluir en su lista de control de exportaciones a diez entidades estadounidenses vinculadas a sectores como el de defensa y el de las tierras raras, y anunció asimismo restricciones para licitaciones públicas contra 46 empresas, entre ellas Lockheed Martin o Boeing Defense.