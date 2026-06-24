La OEA pide "intensificar los esfuerzos" frente al incremento de suicidios en la región

En el documento, denominado 'Declaración sobre la mejora de la salud mental en las Américas mediante la acción intersectorial y de todo el gobierno', la OEA toca también el tema de las brechas de acceso a servicios especializados en materia de salud mental.

La resolución plantea a su vez compromisos de los Estados miembros para implementar políticas intersectoriales que integren la salud mental en áreas como la educación, el trabajo y la justicia.

En el documento se urge a los Estados miembros "a intensificar los esfuerzos para hacer frente a las tasas elevadas y en aumento de suicidio en la región, mediante políticas y estrategias adecuadas que sean coordinadas y multisectoriales, involucrando a los sectores de la educación, la protección social, el trabajo, la justicia y la comunidad, e implementando intervenciones basadas en la evidencia científicamente contrastadas y con un enfoque cultural".

Un estudio del Lancet Regional Health – Americas publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en mayo pasado, reveló que la tasa de suicidio de personas con edades entre 10 y 24 años subió un 38 % en las últimas dos décadas, y que los incrementos más rápidos se dieron entre las niñas y en el grupo de 10 a 14 años.

La OPS explicó que varios factores pueden estar asociados con este aumento, incluidos problemas de salud mental - como la depresión y la ansiedad, que aparecen cada vez a edades más tempranas -, el consumo de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales y el ciberacoso, la presión social y el fácil acceso a medios letales.

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La resolución pide "atender los crecientes daños a la salud mental asociados a los entornos digitales, incluida la exposición al acoso en línea, a contenidos nocivos como exhibiciones visuales íntimas no consensuales, al juego de azar incluyendo apuestas, y a prácticas digitales adictivas, particularmente en los niños, niñas y adolescentes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad".

Para ello, la OEA pide "acciones intersectoriales coordinadas, incluyendo marcos regulatorios apropiados y el fortalecimiento de la seguridad digital y protección de los usuarios".

También se exhorta a "reconocer la estrecha relación entre la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias y comportamientos adictivos, incluso las apuestas en línea".

La Asamblea de la OEA pidió "priorizar el fortalecimiento, la ampliación y la expansión de los servicios de salud mental", e integrarlos "en la atención primaria de salud y en diversas plataformas de prestación de servicios, incluidos los entornos digitales y laborales, a lo largo del curso de la vida".

La Asamblea General hizo un "llamado abierto a fortalecer una respuesta hemisférica verdaderamente articulada en materia de salud mental, donde el impulso político de la OEA, el liderazgo técnico de la OPS, el aporte de la investigación y la evidencia, y el acompañamiento de las instituciones financieras multilaterales converjan de manera efectiva".