La ola de calor en Países Bajos marcará récord nocturno y da lugar a medidas de emergencia

El Instituto Meteorológico Neerlandés (KNMI) prevé que las temperaturas no bajen de los 24 grados centígrados durante la madrugada del jueves al viernes en la estación de referencia nacional De Bilt, superando el récord anterior de 23,6 grados registrado el 27 de julio de 2018.

Ante unas temperaturas diurnas que podrían alcanzar los 38 grados, el KNMI ha activado desde el mediodía de este miércoles una alerta naranja por calor extremo en casi todo el país y advirtió de que esta ola de calor podría batir récords tanto por su duración como por su intensidad.

Las autoridades han puesto en marcha diversas medidas para limitar los efectos de las altas temperaturas sobre la población y las infraestructuras.

La compañía ferroviaria nacional NS ha reducido la frecuencia de trenes en varias rutas clave que conectan las principales ciudades neerlandesas, debido al riesgo de averías provocadas por el sobrecalentamiento.

Por su parte, el gestor de infraestructuras ferroviarias ProRail ha reforzado la vigilancia de las vías ante la posibilidad de que se deformen por la expansión del metal bajo temperaturas extremas, una de las incidencias más habituales durante episodios de calor intenso.

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Además, numerosos colegios han implantado horarios de verano o "tropicales", con jornadas más cortas, reducción de horas lectivas, pausas adicionales, acceso constante a hidratación y una ventilación reforzada en las aulas.

En Ámsterdam, el ayuntamiento ha abierto una red de espacios públicos climatizados -ubicados en bibliotecas, centros comunitarios, iglesias y otros edificios públicos- donde los ciudadanos pueden refugiarse del calor, especialmente residentes de barrios considerados más vulnerables a las altas temperaturas y aquellos que viven en viviendas que se calientan con facilidad.

Las autoridades sanitarias mantienen activado el Plan Nacional contra el Calor y han pedido a la población que preste especial atención a las personas mayores, los niños pequeños y otros grupos vulnerables.

Organizaciones de atención a personas mayores han alertado del riesgo de deshidratación, golpes de calor y otros problemas de salud asociados a las temperaturas extremas, especialmente durante noches tropicales en las que el cuerpo no logra recuperarse del calor acumulado durante el día.

Las autoridades también advierten de un mayor riesgo de incendios forestales en varias regiones del país.

Los meteorólogos prevén que el calor extremo se mantenga al menos hasta el fin de semana, cuando aumentará la probabilidad de tormentas que podrían poner fin a uno de los episodios de calor más excepcionales registrados en junio en Países Bajos, donde las temperaturas por estas fechas suelen situarse en entre 20 y 23 grados durante el día, y 10-13 grados por las noches.