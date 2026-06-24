La Policía adopta a Rex, el perro callejero que acompañó un desbloqueo de rutas en Bolivia

Similar a un pastor alemán, por los colores de su pelaje y complexión, este perro mestizo se ganó el cariño de los agentes desplazados el fin de semana en la carretera que conecta a la región central de Cochabamba con el occidente del país, explicó a los medios el comandante de la Policía del Valle Bajo de Cochabamba, Wilson Flores.

"El Comando General y nuestro Comando Departamental de Cochabamba, el día de hoy (miércoles) va a hacer un reconocimiento muy especial (...) para que este cachorrito callejero ya sea parte integrante de la Policía Boliviana", dijo Flores en el acto de "reconocimiento a este trabajo, a este apoyo, a esta lealtad" mostrados por Rex.

El animal se unió a los policías el sábado, el día en que entró en vigencia el estado de excepción decretado por el presidente del país, Rodrigo Paz, tras siete semanas de protestas y bloqueos de rutas realizados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019).

Según Flores, Rex apareció en la localidad de Parotani, desde donde el contingente policial y militar avanzó para retirar las piedras, peñascos y ramas empleados por los manifestantes para cerrar el paso por esa carretera que va hacia las regiones de Oruro y La Paz.

"El cachorrito, que es criollito, se nos ha pegado y ha sido partícipe activo en las intervenciones que hemos tenido el día sábado. De esta manera, con el apoyo de Rex nos hemos constituido hasta el sector de Llavini en primera instancia, en el cual hemos hecho la liberación de más de 150 camiones que estaban parados por más de 50 días", contó.

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Esto supone que el can recorrió junto a los agentes los poco más de 30 kilómetros entre Llavini y Parotani, hasta donde escoltaron a los camioneros rescatados, en lo que Flores calificó como un "operativo muy exitoso".

El domingo, Rex acompañó a un "equipo táctico" policial, con el que incluso escaló unas serranías donde hubo momentos de tensión con algunos manifestantes que trataron de resistir el desbloqueo lanzando piedras, petardos y dinamitas a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos.

Ante las explosiones, el can "no se ha achicado, no ha escapado", sino que permaneció junto a los agentes, con los cuales lograron "neutralizar a aquellos atacantes que estaban hostigando a los funcionarios policiales y también a las personas que estaban con sus camiones", explicó Flores.

"Estas dos actuaciones ha marcado en sí la participación tan importante del cachorro Rex y obviamente ha demostrado su lealtad, que no se ha separado del contingente policial, y su valentía, que no ha huido a las dinamitas, ni a los petardos, ni a las piedras".

Este miércoles, en coincidencia con la celebración del bicentenario de la creación de la Policía, Rex fue homenajeado, adoptado oficialmente y recibió el grado de subteniente, previo paso por una peluquería canina donde fue bañado y peinado para la ocasión.

El nuevo hogar del subteniente Rex será el Comando Regional policial en el municipio de Quillacollo.