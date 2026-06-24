La recepción de Sheinbaum a Felipe VI marca vuelta a la normalidad entre España y México

"Mañana va a ser una reunión cordial. Vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", señaló la mandataria este miércoles durante su conferencia de prensa matutina.

La visita de Felipe VI se enmarca en su asistencia al partido del Mundial de Fútbol del viernes (madrugada del sábado en España) entre las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara (oeste), por lo que hará una breve pero sumamente relevante parada el jueves en Ciudad de México, donde será recibido con todos los honores por Sheinbaum en la sede del Ejecutivo mexicano, en el icónico Zócalo capitalino.

El encuentro está previsto para el jueves a las 16.15 hora local (22.15 GMT, 00.15 del viernes en España).

Sheinbaum valoró, asimismo, como un "gesto importante" el reconocimiento del monarca español de que hubo "mucho abuso" durante la Conquista (que comenzó en 1521), según dijo en marzo durante el recorrido de una exposición en Madrid sobre la mujer indígena en México.

La presidenta devolvió el guante con su viaje a España para participar en la Cumbre Progresista de Barcelona en abril, donde se reunió con el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trató de la primera visita a España de un mandatario mexicano desde Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien lo hizo en 2018 para finalizar más de una década de ausencia.

"Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance", señaló Sheinbaum la pasada semana en su conferencia de prensa diaria, en la que vinculó ese gesto con un reconocimiento de los pueblos originarios.

La reunión entre Felipe VI y Sheinbaum ocurrirá tras años de tensión diplomática por la carta de 2019 en la que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió a la Corona española disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

La actual mandataria, del mismo partido de López Obrador y a quien se considera su referente político, recordó que aquella carta, que describió como privada, fue difundida públicamente y después derivó, según dijo, en "una campaña en España" contra su predecesor.

El punto álgido de la tensión diplomática fue la decisión de la propia Sheinbaum de no invitar al monarca español, jefe de Estado de España, a su investidura como presidenta en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes.

Como respuesta, Madrid decidió no enviar a ningún representante oficial a la toma de posesión de la presidenta, y abrió unos difíciles meses en la relación bilateral cuya turbulencia llega ahora a su final.