La UE pide a Jordania una nueva moratoria tras las primeras ejecuciones en cinco años

"La Unión Europea lamenta las ejecuciones de seis personas el 21 de junio. Desde 2017, Jordania había mantenido una moratoria de facto sobre las ejecuciones y la pena capital", indicó el portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Anouar el Anouni, a través de un comunicado.

Reiteró la "oposición inequívoca " de la UE a la pena de muerte "en todos los casos y bajo cualquier circunstancia".

"La pena de muerte viola el derecho a la vida y no puede aplicarse sin vulnerar el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, no se ha demostrado que la pena capital tenga un efecto disuasorio sobre la delincuencia y hace que cualquier error judicial sea irreversible", explicó.

En ese contexto, indicó que la UE anima a Jordania a que "restablezca una moratoria sobre todas las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte".

El domingo, las autoridades jordanas ahorcaron a seis convictos, tres de ellos por casos de terrorismo y otros tres por narcotráfico, en lo que es la primera ejecución conocida desde 2021, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI) y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, aunque el Gobierno jordano se refiere al último ajusticiamiento público en 2017 con la aplicación de la pena capital a 15 convictos.

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Al menos 120 presos están actualmente en prisión en Jordania condenados a muerte, de acuerdo con esas ONG.